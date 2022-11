Takeoff : son frère lui rend un hommage bouleversant

Il a partagé certaines photos de leur enfance.

Voilà presque un mois pile que Takeoff nous a quitté. Pour ses proches, la douleur de cette perte très brutale semble toujours vive, comme en témoigne l'hommage rendu par son frère YRN Lingo sur les réseaux sociaux.

Décédé le 1er novembre dernier, Takeoff laisse derrière lui une famille particulièrement meurtrie. S'il n'avait jusqu'à maintenant pas pris la parole publiquement, son petit-frère YRN Lingo s'est exprimé hier sur sa page Instagram. Dans un long message, Lingo raconte avoir du mal à faire son deuil. Il en a aussi profité pour se rémémorer des souvenirs d'enfance, via notamment plusieurs photos.

"Cher Take, je ne sais pas pour où commencer, honnêtement, je n'arrive toujours pas y croire. Mon grand-frère, mon bras droit, mon autre moitié, mon jumeau. Celui à qui je pouvais faire appel à tout moment, peu importe l'heure et ce que tu étais en train de faire. Tu t'es toujours assuré que la famille allait bien, je n'avais besoin de rien, tu me donnais toujours quelque chose. [...] Je déteste devoir continuer ma vie sans toi avec moi. [...] Je t'admire plus que quiconque sur cette Terre et je ne cesserai jamais de t'admirer. Je porterais ton nom jusqu'au jour de ma mort."

Bref, un hommage pour Takeoff particulièrement bouleversant. Et ce n'est pas le seul à avoir été partagé ces dernières semaines. Le 15 novembre dernier, c'est Offset qui publiait un message sur ses réseaux sociaux à destination de son ancien ami et collaborateur au sein des Migos. Sa chérie Cardi B confiait aussi récemment avoir du mal à redonner le sourire à Set depuis la disparition prématurée de Take.