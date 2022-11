Takeoff : Offset sort du silence dans un adieu déchirant

Un message publié sur Instagram.

Assassiné au début du mois, Takeoff a depuis reçu énormément d'hommages de la communauté hip-hop. Quelques jours après ses funérailles, c'était au tour d'Offset de partager sa peine.

Il était l'un des rares proches de Takeoff à ne pas avoir encore réagi, et c'est désormais chose faite. Dans un long message publié sur ses réseaux sociaux, Offset a tenu à adresser publiquement ses adieux à Take, avec des mots forts et particulièrement émouvants.

"Cher Take, la douleur que tu as laissée en moi est indescriptible. Mon coeur est brisé en mille morceaux et j'ai tellement de choses à dire mais je ne trouve pas les mots. [...] Je sais que quelqu'un avec une âme comme la tienne est maintenant au paradis. [...] Tu as laissé un trou dans notre coeur qui ne pourra jamais être rempli. Donne-moi de la force, donne à tes frères de la force, donne à ta famille de la force. [...] Je t'aime pour toujours, pour la vie et après."

Dès sa publication, ce beau message a immédiatement reçu beaucoup d'attention et de compassion de la part des internautes. La publication cumule en tout cas près de deux millions de likes, et des dizaines de milliers de commentaires.

Présent aux funérailles de Takeoff vendredi dernier, Offset avait déjà eu l'occasion de prendre la parole sur la perte de son ami. Quelques images avaient d'ailleurs fuité sur les réseaux et l'on pouvait entendre la même douleur dans le discours de Set.

"Tu as changé la culture pour toujours. Tu as changé la musique, ce flow, il venait de toi."

Takeoff a été tué par balles le 1er novembre dernier alors qu'il célébrait Halloween avec des amis, dont Quavo. A ce jour, le tireur n'a toujours pas été retrouvé.