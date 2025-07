Aya Nakamura braque tout et s'envole comme étant l'une des stars les plus écoutées sur Youtube !

Elle dépasse même Beyoncé ou encore The Weeknd !

S’il y en a bien une qui est au top, c’est Aya Nakamura. Un an après sa prestation remarquée à la cérémonie d’ouverture des JO 2024 à Paris, la chanteuse continue de faire rayonner la musique française à l’international. Aujourd’hui, elle explose tous les compteurs et s’impose comme l’artiste française la plus écoutée au monde, devant des poids lourds comme Gims.

La preuve ? YouTube Music vient tout juste de mettre à jour sa plateforme avec les chiffres officiels des auditeurs mensuels. Et là, c’est le coup de tonnerre : Aya Nakamura caracole en tête avec 291 millions d’auditeurs mensuels. Oui, 291 millions. Une performance stratosphérique qui la place loin devant Gims, pourtant deuxième du classement, avec 175 millions d’auditeurs mensuels. Un écart immense qui montre à quel point Aya rafle tout sur son passage.

Et ce n’est pas la seule récompense qui montre son statut d’icône : la chanteuse a récemment eu sa statue de cire inaugurée au musée Grévin, preuve supplémentaire de son influence dans la culture populaire.

Derrière ces deux géants, le reste du classement YouTube paraît presque dérisoire face à un tel gouffre :

Gazo – 14,2M

Jul – 13,4M

Ninho – 11,2M

Keblack – 9,15M

Hamza – 8,41M

Niska – 8,13M

Tiakola – 7,7M

PNL – 6,94M

Damso – 6,84M

Ce palmarès montre que le rap et le hip-hop français se portent très bien, avec des millions d’auditeurs aux quatre coins du monde. Mais une chose est sûre : Aya Nakamura joue dans une autre galaxie. Son mélange de zouk, R&B, afrobeat et pop urbaine la rend unique, et sa domination ne fait que commencer.

À ce niveau-là, ce n’est plus du succès, c’est un braquage musical.