Lorenzo N°1 des ventes, mais allumé par Booba

Le gars est même devant Mylène Farmer.

Lorenzo a tiré sa révérence avec la sortie, la semaine dernière, de son tout dernier album sobrement intitulé "Légende Vivante". On ne sait pas s'il est une légende mais une chose est sûre, il aura laissé sa petite trace dans le rap game : celle d'un troll vraiment très bruyant et efficace, un peu à l'image de Fatal Bazooka à l'époque, avec un énorme succès commercial. On pensait à tord que ce dernier projet n'allait pas forcément aussi bien fonctionner que ses premiers, il y a déjà 6 ans.

Résultat : 34 850 équivalents ventes en une semaine pour Lorenzo, et une première place au top album dérobée à Mylène Farmer, véritable monstre de l'industrie en temps normal. Mais cette fois la couronne est pour Lolo. Une performance due à sa grosse communication, avec notamment l'annonce du "truquage" des chiffres par Lorenzo lui-même, qui a découpé ses morceaux en 35 secondes pour faire plus de streams. Résultat, la SNEP l'a apparemment sanctionné en supprimant les chiffres de streaming du premier jour de sortie.

Lorenzo doit aussi le succès de son disque à ses ventes physiques, plus de 80% du chiffre total, avec pas mal d'éditions physiques différentes, ce qui crée forcément un peu plus d'engouement chez les fans, capables d'en acheter plusieurs. Bravo à lui pour sa performance, même si elle n'a pas l'air de plaire à tout le monde... En effet, Lorenzo avait la malchance de sortir en même temps que l'album de SDM, signé chez le 92i. Il a grimpé jusqu'à la 3ème place du top album, mais ça n'est visiblement pas loyal pour Booba.

Le patron du label s'est donc empressé de féliciter SDM, mais aussi d'allumer Lorenzo sur Twitter, en repostant les vidéos dans lesquelles Lorenzo explique comment il a triché sur les chiffres de streaming, ainsi que la célèbre vidéo de Lorenzo qui présente l'option cinéma de sa 1ère Littéraire dans son lycée. L'occasion de rappeler à tout le monde qui est le personnage !