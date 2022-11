Lorenzo arrête le rap, "c'est la fin d'une époque"

Et c’est le cas.

Lorenzo qui sortira son dernier album "Légende Vivante" le vendredi 2 décembre, a tenu à faire passer un message à sa fan base. Une sorte d’adieu mélangé à des remerciements qui marquent un tournant décisif pour le rappeur…et ses fans.

C’est la fin de l’empereur du sale. Annoncée il y a déjà quelques mois, la retraite musicale de l’artiste se rapproche de plus en plus. En effet, Lorenzo avait déclaré que son quatrième et dernier album, "Légende Vivante", serait le dernier. À seulement quelques jours du jour J (vendredi 2 décembre), qui annonce la sortie du projet, mais surtout la fin de sa carrière, il s’est exprimé sur le sujet. Lui qui avait déjà donné quelques explications sur sa décision, il s’est mis à nu sur Instagram à travers un touchant message. Il disait :

"Mon dernier album sort dans 5 jours. J’ai trop hâte que ça sorte, que vous l’écoutiez, ça fait vla longtemps que je bosse dessus et je pense vraiment que c’est mon meilleur album. Je suis un peu ému en scred aussi parce que c’est la fin d’une époque, c’est ma dernière livraison, c’est la fin du film tu vois ce que je veux dire. Il reste la tournée et tout mais c’est le dernier album, il va falloir en profiter les zins".

Puis ajoute :

"Cimer encore à tous ceux qui ont préco ! Jamais j’aurais cru qu’autant de gens seraient là pour soutenir j’étais vraiment choqué des chiffres. Il reste encore trois CDs différents si vous voulez encore préco pour soutenir ou pour que je vous fasse une vidéo dédicace. Même quand je serais plus là, il restera un peu de Lolo et Rico au fond de chacun de vous. Que du sale jusqu’à la mort !".

La bonne nouvelle, c’est que la sortie de Légende Vivante s’accompagnera d’une tournée. L’occasion pour l’interprète de "La Kush" de partir comme il se doit et de partager la scène une dernière fois, avec ses fans. Nul doute, que ces derniers pourront retrouver son humour et sa folie sur ses réseaux, notamment sur sa chaîne Twitch et c’est mieux que rien.