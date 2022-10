Lorenzo explique l'arrêt de sa carrière

Un arrêt juste après ce dernier album.

Lorenzo est un phénomène un peu difficile à cerner. Découvert aux côtés du collectif breton Columbine, puis en solo grâce à ses freestyles ou à son premier projet "L'Empereur du Sale", sorti en 2016, il a eu sa petite influence sur le rap français, à son échelle. Un peu à la manière d'un Fatal Bazooka à l'époque, il s'est servi de pas mal de clichés autour du game pour construire son personnage de jeune blanc de la campagne complètement enfumé à tous les étages. Depuis, le personnage n'a pas changé d'un pouce.

Mais c'est apparemment l'heure de tirer sa révérence pour Lorenzo, après la sortie de son quatrième projet, "Légende Vivante". Un album qui sera apparemment disponible à partir du 2 décembre. Après ça, clap de fin, comme l'a annoncé l'artiste dans une vidéo Youtube publié pour teaser ce prochain projet (avec beaucoup d'humour comme d'habitude) et également livrer la triste nouvelle : cet album sera le dernier de Lolo. Évidemment, il ne va pas disparaître tout de suite, car il compte bien faire la tournée et la promo de ce projet correctement.

Mais Lorenzo dans sa vidéo déclare "Je considère qu’avec cet album, j’ai réussi à aller au bout de mes capacités. C’est comme si j’avais passé le niveau 100. J’suis tellement fier de cet album que j’ai envie que ce soit ma dernière livraison. Parce que là, si j’essaie d’en refaire un mieux, gros ça serait dur. Parce que celui-là, c’est vraiment une cartouche", et affirme également avoir réalisé tous ses rêves de gosse, continuer serait donc superflu. Mais il dit aussi qu'il continuera à faire des vidéos marrantes sur les réseaux, car "J'suis pas un p'tit bâtard".