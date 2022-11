Lorenzo fume "La Kush" avec Tony Corrida

Toujours plus loin dans le délire.

Lorenzo continue de teaser l'arrivée prochaine de son album "Légende Vivante", qui sortira le 2 décembre, et sera probablement son dernier projet comme il l'a lui-même annoncé. Entre la version RSA à 2 euros, le featuring avec Jean Dujardin, on s'attend évidemment à du grand n'importe quoi du côté de Lolo pour cette fin d'année. On est évidemment pas déçus puisqu'il vient de dévoiler un clip extrait du projet. Le morceau s'appelle "La Kush", il s'agit d'un featuring avec le mystérieux Tony Corrida, et c'est surtout une reprise du hit de Cascada, "Everytime We Touch". Le tout appuyé par une vidéo bien WTF avec des danseuses brésiliennes. On se demande bien ce qu'il a prévu après ça !