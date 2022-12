Lorenzo : sa technique pour faire exploser les streams de son dernier album "Légende Vivante"

Ce vendredi 2 décembre, Lorenzo a sorti le dernier album de sa carrière, "Légende vivante" et pour frapper un grand coup en termes de chiffres, il a eu une idée incroyable : découper chacun des 16 titres du projet en plusieurs morceaux afin de multiplier le nombre de ses streams. Dans un message sur les réseaux sociaux, il s'explique.

“Les plateformes de streaming musical comptabilisent un stream à partir du moment où tu écoutes plus de 31 secondes d’un morceau. Pour mon nouvel album, j’ai pris le soin de découper tous mes morceaux en plusieurs parties en faisant bien attention qu’ils fassent plus de 31 secondes. […] Imaginons, je sors un morceau qui s’appelle ‘Coco’. Il fait 2min35 et je le coupe en cinq morceaux de 31 secondes. Toi, tu vas écouter un titre, mais moi, ça va me donner cinq streams. Et du coup, ça fait plus de streams, donc plus de ventes et tout ça, en respectant les règles de la SNEP. Je n’allais pas partir sans faire coup d’État, quand même”.