Booba clashé par Rohff après sa réussite à Bercy

Le clash est toujours aussi vivace.

Depuis qu'il a signé un concert qui restera dans les mémoires à l'Accor Arena il y a quelques jours, Rohff a fait le plein de confiance et de courage et il a entrepris de se remettre à clasher Booba alors que ce dernier est aussi attaqué par Maes et Gims. On ne sait pas si les victimes préférées du Duc se sont liguées contre lui mais on remarque que toutes y vont de leurs commentaires, messages sur les réseaux ou moqueries. Housni n'a donc pas raté l'occasion après son show réussi. Il a publié une story sur Instagram en mode bande-dessinée dans laquelle il se moque clairement de Booba et de ses tentatives récentes pour le décrédibiliser. On peut ainsi y lire un dialogue entre B2O et une équipe de "conseillers en communication".

"La propagande ne va pas marcher... Son Bercy va être légendaire, ob fait quoi ? Un autre montage photo ? Un autre mème. On y a ? Stp."

Finalement, ce dernier intervenant saute par la fenêtre pour fuir la réunion en criant :

"Faut avouer Eli, plusieurs flows, de vrais textes, digne sans twerk-vues ou strip. Des monuments du vrai, en mode, pour ceux, testament ou regretté."

Attaqué de toutes parts, Booba n'a pas encore répondu à cette provocation. A peine arrivé en France, il veut régler ses comptes avec Maes qui est devenu son ennemi alors que les deux rappeurs étaient si proches il y a encore quelques mois. Le Duc lui continue de tracer sa route et sa guerre contre les influenceurs, celles du rap game semblent passer au second plan pour le moment...