Booba de retour en France, il veut voir Maes

Le clash le plus long de l'histoire de l'humanité...

Booba a eu l'habitude de cumuler les ennemis dans le rap game, au fil des années. Mais comme aucun des clashs qu'il fait ne semble jamais se terminer, forcément, la liste de ses opposants est de plus en plus longue. Depuis quelques mois, on savait que la bonne entente avec Maes est terminée, et les deux rappeurs s'allument régulièrement via les réseaux sociaux. Mais cette embrouille pourrait bien finir par prendre une nouvelle tournure, puisque B2O est de retour en France, probablement pour des raisons business.

On l'a notamment vu poste rune vidéo à l'aéroport. Mais ça ne l'a pas empêché de continuer le clash avec Maes. Le rappeur de Sevran s'est montré très virulent envers Kopp ces derniers jours. Mais Booba a décidé de répondre en impliquant les familles, comme il l'avait fait avec Vald à l'époque. Cette fois,c'est la grand mère de Maes qui a été la cible de ses moqueries. Évidemment, Maes n'a pas attendu pour répondre à ce sujet, avec des jolis montages autour du père de B2O. Bref, rien de très nouveau ni de très sérieux.

Ah oui et dernière chose Georgey pourquoi ta grand-mère elle joue dans Star-wars??!!! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 #chui1grandfan 🏴‍☠️ pic.twitter.com/50TFeENqfL — Booba (@booba) November 26, 2022

Mais des menaces ont également été lancées, par Maes notamment. Là encore, le Duc a trouvé la parade en sortant un "dossier" (on met des guillemets car on ne sait pas si l'info est vraie" : "Y va rien m'arriver t'es personne t'es une mulle qui s'est fait péter au premier boulot. Récupère tes 130K si tu peux et paye l'auto. Apprends à conduire". Maes a évidemment nié, et a aussi répondu en ressortant les accusations de détournement de mineure autour de Booba, ainsi qu'en déclarant qu'il était fini en comparant les classements de leurs derniers singles.

Y va rien m'arriver t'es personne t'es une mulle qui s'est fait péter au premier boulot 🤫 récupère tes 130K si tu peux et paye l'auto 🫠 Apprends à conduire. T'es à terre réponds à @Mou2s1sevran #rentreàsevran #donneurdegogo #georgeylamulle pic.twitter.com/Ki6bEj4HlX — Booba (@booba) November 26, 2022

Bref, le conflit n'a pas l'air de s'apaiser, c'est même tout le contraire.