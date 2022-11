R. Kelly : son avocate demande une révision de son procès

Elle argue de "facteurs techniques".

Condamné à 30 ans de prison, R. Kelly tente le tout pour le tout. Ses avocats ont en effet demandé une révision du procès qui a mis le chanteur derrière les barreaux. Son équipe juridique cherche à faire annuler les condamnations de la star déchue pour ses crimes sexuels. Selon le Chicago Tribune, les avocats de l'interprète d'"I Believe I Can Fly" ont déposé deux requêtes devant le tribunal fédéral de Chicago demandant un nouveau procès ou l'annulation de ses condamnations antérieures pour abus sexuels et pédopornographie. Elles seront étudiées lors d'une audience d'appel devant la Cour d'appel des États-Unis du 7e circuit.

Jennifer Bonjean, l'avocate principale de Kelly a demandé que son client soit acquitté en raison de "facteurs techniques" notamment parce que les procureurs n'ont pas réussi à prouver que la sextape Kelly abusant de "Jane" à son domicile avait été réalisée dans le "but de produire de la pédopornographie". De plus, Bonjean a fait valoir qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves que cette sextape ait franchi les frontières de l'État, ce que les procureurs devaient prouver devant le tribunal et qu'ils n'ont pas réussi à faire. Selon l'avocat du chanteur, ils n'ont pas non plus réussi à démontrer que R. Kelly avait "contraint" des adolescentes à avoir des relations sexuelles avec lui.

La deuxième requête de Bonjean demande un nouveau procès accusant le Dr Darrel Turner, qui a témoigné en tant que témoin expert, d'avoir fait de fausses déclarations lors du procès :

"Si les jurés avaient su que le Dr Turner les avait activement induits en erreur, les jurés auraient probablement rejeté son témoignage d'emblée."

Les procureurs ont environ un mois pour donner des réponses aux requêtes de Bonjean.

Après avoir été reconnu coupable de neuf chefs d'accusation de racket et de trafic sexuel lors de son procès en septembre 2021, Kelly a été condamné à 30 ans de prison par la juge de district américaine Ann Donnelly en juin.