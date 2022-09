R. Kelly reconnu coupable de pédopornographie

C'est la deuxième fois de l'année qu'il est condamné.

Encore une nouvelle condamnation pour R. Kelly. Le tribunal de Chicago l'a reconnu coupable d'avoir réalisé des vidéos de lui en train d'abuser sexuellement de sa filleule alors âgée de 14 ans, il y a déjà plusieurs dizaines d'années.

Après avoir été condamné pour trafic sexuel lors d'un premier procès il y a quelques mois, R. Kelly a maintenant été reconnu coupable par le tribunal de Chicago de six chefs d'accusation pour crimes sexuels. Trois d'entre eux concernent plusieurs abus sur mineurs, et les trois autres de la pédopornographie, notamment l'exploitation sexuelle de "Jane" dans le but de produire des vidéos. Celle-ci était à la barre pendant le procès pour témoigner. Elle affirme que les abus ont commencé à ses 14 ans, après que le chanteur soit devenu son parrain. "Jane" a ensuite expliqué qu'elle et sa famille avaient nié les allégations d'abus car Kelly avait utilisé de son pouvoir et son argent pour les faire taire.

"Je suis épuisée de vivre avec les mensonges de R. Kelly."

En plus de ce témoignage, les jurés ont pu examiner plusieurs vidéos de R. Kelly en plein abus sexuel sur "Jane", et notamment une séquence dans laquelle il est en train d'uriner sur la jeune fille.

"Robert Kelly a abusé de nombreuses filles pendant longtemps. Il a commis des crimes horribles... Toutes ces années plus tard, cette face cachée de Robert Kelly ressort. Cette enfant, qui n'avait eu aucune expérience sexuelle antérieure dans sa vie, a été forcée de s'allonger sur le sol pendant que cet homme assis juste à côté urinait sur elle. Cet acte dégradant est à jamais capturé sur cette vidéo. Cet abus est à jamais commémoré."

Cependant, le chanteur a été acquitté de sept autres chefs d'accusation : un pour complot en vue de recevoir de la pédopornographie et dix pour entrave à la justice. Ces dernières accusations découlaient de son ancien procès pour pédopornographie en 2008 dans le Comté de Cook, lorsque lui et ses coaccusés auraient intimidé et payé des témoins. Les deux coaccusés de R. Kelly ont donc eux aussi été déclarés non coupables de tous les chefs d'accusation.

La condamnation de R. Kelly sera prononcée ultérieurement. En juin, il avait déjà été condamnée à 30 ans de prison. Son équipe juridique envisage de faire appel.