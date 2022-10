Mister You prend la parole pour la première fois depuis sa libération

Younes a des choses à dire.

Mister You était incarcéré depuis le mois de juillet 2022, arrêté à l'aéroport devant sa famille alors qu'il comptait se rendre au Maroc pour les vacances. On lui reproche notamment d'avoir fait la publicité, via ses réseaux sociaux, et notamment une story Snapchat devenue célèbre désormais, pour un gros réseau de deal situé dans le Val-De-Marne, en 2019. Des faits qui remontent un peu donc, mais ça n'a pas empêché la police de lui mettre la main dessus et de l'enfermer, jusqu'au début de ce mois d'octobre.

En effet, le rappeur a été libéré sous conditions, également avec bracelet électronique. Des informations apprises un peu plus tôt dans la semaine. Aujourd'hui, Mister You a pris la parole pour la première fois depuis sa libération, via Twitter, pour envoyer un message à ceux qui le suivent.

"Comme vous avez pu le lire un peu partout, je suis parvenu à obtenir une libération conditionnelle sous bracelet électronique. Je voudrais vous remercier encore une fois pour tout ce que vous avez fait pour me soutenir, tant de messages, de commentaires, de partages, Wallah je suis ému du fond du coeur. Je voudrais aussi remercier le personnel pénitentiaire de la maison d'arrêt de la Santé, pour son professionnalisme et ses efforts et bien sûr tous mes potes détenus qui ont été plus qu'opérationnels avec moi et qui m'ont tout de même aidé à traverser cette épreuve. J'ai enfin pu retrouver ma famille et mon public avec un seul et unique souhait, celui de me consacrer corps et âme à mon univers dont vous êtes le centre. Merci la mif je retournerai bientôt à mon public. Attendez-vous à du lourd !".

Un long message dans lequel Mister You remercie tout le monde donc, y compris le personnel de la prison, ce qui n'est pas fréquent dans le rap game. On espère évidemment plein de bonnes choses pour You et sa team à l'avenir !