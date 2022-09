Mister You : toujours en prison, il sort un nouveau morceau et remercie son public

Mister You, toujours très proche de ses fans, a tenu à leur adresser un message depuis la prison où il est incarcéré depuis plusieurs mois. Des mots qui accompagnent la sortie de son tout nouveau single.

Cet été, Younes Latifi aka Mister You avait fait les gros titres suite à son arrestation. Alors qu’il s’apprêtait à se rendre avec famille au Maroc, il s’était fait arrêter à l’aéroport d’Orly. Le rappeur faisait l’objet d’une fiche de recherche en rapport avec l’affaire Caliweed. Incarcéré depuis, You n’en est pas resté pour autant loin de ses fans ou de la musique. En effet, l’artiste a dévoilé ce vendredi 30 septembre un nouveau single nommé "Youkipedia". Une sortie inattendue qui avait été annoncée seulement quelques jours avant.

Si ses fans ont pu se réjouir de le retrouver sur un titre inédit, lui, a tenu à leur adresser un message. Cette semaine, son équipe a donc publié un message en story du compte Instagram du rappeur :

"On s’excuse de ne pas pouvoir répondre à tous vos DM. Younes nous a demandé de vous écrire ce message pour vous dire qu’il est bien Hamdoulah et qu’il vous passe son salut et vous remercie infiniment pour votre soutien".