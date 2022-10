Mister You a été libéré de prison

Il a obtenu une liberté conditionnelle.

Incarcéré depuis le mois de juillet alors qu'il était à l'aéroport d'Orly prêt à s'envoler pour le Maroc pour des vacances avec son fils, Mister You vient d'être remis en liberté. En effet, le rappeur parisien a obtenu un aménagement de peine. Alors qu'il devait être libéré le 5 octobre sous conditions et avec un bracelet électronique, il est finalement sorti ce matin comme on a pu le lire sur Twitter dans un message qui ajoute qu'on devrait bientpit en savoir plus.

"You a pu obtenir une liberté conditionnelle ce matin. Il vous fera certainement une vidéo une fois sorti pour tou vous expliquer."

Le message remercie aussi les fans du rappeur pour leur soutien.

Cela faisait deux mois que Mister You était derrière les barreaux de la prison de la Santé, à Paris. Avec l'aide de son avocat, le rappeur orginaire de Belleville a finalement obtenu un aménagement de sa peine après avoir juré qu'il ne fumait plus de cannabis et que son souhait le plus cher était de retrouver ses enfants et sa femme. Alors que le parquet était contre cette libération, la commission a choisi de lui faire confiance.

Rappelons qu'il avait été arrêté pour avoir fait la promotion d'un gros réseau de deal dans le Val-de-Marne en 2019 via l'application Snapchat. Pour cette action, il avait été condamné à 24 mois de prison. Il aurait pu ne pas se retrouver derrière les barreaux mais, n'ayant pas répondu aux différentes injonctions de la justice, il avait finalement été arrêté alors qu'il attendait l'avion. Tout cela semble aujourd'hui derrière lui et son avocat s'en félicite.

"C’est une décision irréprochable sur le plan du droit. Cet homme n’a rien à faire en prison. Sa place est auprès de sa famille, et dans les studios d’enregistrement."

Parmi les conditions imposées par la décision de justice, Mister You a l'obligation de rejoindre sa femme dans la ville du Mans et d'y rester sous la surveillance d'un bracelet électronique.