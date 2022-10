Young Thug et Gunna balancés par 21 Savage ?

C'est la théorie de Wack 100, le manager de The Game.

Wack 100 n'est pas seulement le manager de The Game ou de Blueface. Ce n'est pas seulement non plus celui qui tente de relancer la carrière de 6ix9ine. C'est aussi une des plus grandes gueules du rap américain et un spécialiste des déclarations à l'emporte-pièce sur Internet, notamment dans les forums de discussions où il aime se produire... C'est ainsi qu'il a notamment suggéré que 21 Savage faisait partie des informateurs qui travaillaient avec les autorités dans l'affaire RICO impliquant Gunna et Young Thug après avoir dit la même chose de YFN Lucci.

Les deux hommes se sont affrontés dans une session Clubhouse au cours de laquelle la tension est montée entre le rappeur d'Atlanta et le manager vétéran qui a accusé Savage d'être ni plus ni moins qu'une balance et que les informations qu'il aurait données aux forces de l'ordre auraient concouru à faire arrêter les principaux dirigeants d'YSL, Young Thug et Gunna en mai dernier. 21 Savage a donc pris Wack 100 à partie.

"Il se passe beaucoup de choses et je n'en parle pas. Je t'ai déjà vu dire ou faire des conneries dans la vraie vie et je n'ai rien dit, je ne me moque pas, je ne spécule pas. Donne-moi juste le même respect m*rde ! Tu me traites de balance mec ! Tu vas sur Internet en disant que tu penses que je suis un informateur mec !"

Le manager de Game a tenté de se justifier en affirmant que le procureur de district du comté de Fulton, en Géorgie, où l'affaire RICO est en cours, a déclaré qu'un rappeur de premier plan fournissait des informations aux autorités.

"Le D.A. d'Atlanta a déclaré que c'est un rappeur bien connu qui balance. Tu as été arrêté et menacé d'être expulsé des Etats-Unis parce que tu n'es pas citoyen américain, j'essaie juste de comprendre..."

Mais il ne s'est pas arrêté là. Wack a aussi évoqué l'arrestation de Savage en 2021 pour possession d'armes à feu et de drogue, autant de raisons pour lui qui le pousserait à collaborer avec les autorités, ce qui a provoqué une violence réaction du rappeur, forcément.

"Mais mec qu'est-que tu racontes ?! Je ne peux pas aller à l'immigration si j'ai une affaire en cours pour port d'armes !"

Finalement, Wack 100 a posé la question qui lui brûlait les lèvres depuis le début de la conversation :

"As-tu balancé Young Thug ou pas ? Qu'est-ce se passe ?"

Ce à quoi, évidemment 21 Savage a répondu avec une certaine violence.

"Mec, tu essaies de m'utiliser pour faire du buzz, je me casse !"

Wack 100 en a tiré ses propres conclusions.

"T'es content espèce de conn*rd ? T'es un rat mec, tu as parlé sur Thug, mec. Va te faire foutre."

Wack 100 vient d'ajouter un nouvel ennemi à sa liste déjà bien longue...