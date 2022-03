6ix9ine est-il réellement fauché comme il le prétend ou s'agit-il d'une stratégie de communication pour éviter de payer une énorme amende et des dommages et intérêts dans son prochain procès pour vol à main armé ? Franchement, à sa sortie de prison, il a flambé comme un fou, achetant plusieurs voitures, se prenant en photo avec des liasses de billets, qu'il soit aujourd'hui totalement sur la paille serait quand même surprenant au vu de son succès passé. A moins que ça soit là que le bât blesse. Depuis sa libération, Tekashi n'a pas vraiment renoué avec son succès d'avant son incarcération. Son album "Tattle Tales" n'a pas rencontré le succès espéré même si ses singles ont compilé des millions de vues et que l'un d'eux, "Trollz", un feat avec Nicki Minaj a été numéro un du Billboard. Mais selon Wack 100, le rappeur coloré serait tellement ruiné qu'il a dû le dépanner de 20$ pour faire le plein. C'est, en tout cas, ce qu'il a déclaré sur Clubhouse.

En septembre 2021, alors que le manager venait de reprendre en main la carrière du rappeur de Brooklyn, ce dernier chantait une autre chanson expliquant qu'il avait un plan qui devait générer de millions.

"Au cours des 45 derniers jours, j'ai probablement généré 43 millions de dollars et je n'ai pas vu le gamin. Je parle de grands films, de tournées européennes, de la renégociation des termes de son album par le biais d'avocats et d'e-mails."

A la même époque, 6ix9ine lui-même annonçait encaisser 500 000$ par show. Donc, il y a deux solutions : soit Tekashi est vraiment ruiné et les deux hommes sont des gros mythos, soit ils surjouent leurs rôles pour tenter d'infléchir la position de la justice. On pencherait plus pour cette idée. S'il est réellement fauché, il "suffit" à 69 de revendre ses voitures ou son catalogue et puis Wack 100 est le manager de The Game ou de Blueface depuis de longues années et on n'a jamais entendu ces rappeurs se plaindre d'être en galère financière. De plus, cela voudrait dire qu'il ne fait pas bien son travail et il est bien trop orgueilleux pour accepter ça. A priori, on est donc plus dans une stratégie de communication...