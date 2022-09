Sofiane : son incroyable transformation physique pour "Sous emprise"

Sofiane est actuellement en pleine réussite dans ses entreprises cinématographiques. "Sous emprise" a été numéro un monde sur Netflix tandis que la série dans laquelle il joue pour France 3, "Hors saison" est également un gros carton d'audience. Mais ce succès n'arrive pas par hasard. Pour ces rôles et notamment pour celui de Pascal Gauthier, champion du monde d'apnée No-limit, Fianso a dû mettre son corps à rude épreuve comme il le raconte dans L'Equipe dans la rubrique "Fenêtre sur corps".

"Je suis passé de 93 à 75 kg pour le tournage. Je devais trouver le champion d'apnée que je jouais. Je voulais que les petits muscles se voient car je portais des combinaisons très fines. On voyait tout, les côtes... et la caméra ne pardonne pas. J'ai fait cette prépa physique pendant un autre tournage. Une heure et demie de cardio à haute intensité chaque matin, de la muscu. ça m'a pris deux mois et demi et j'ai rencontré mes abdos pour la première fois."