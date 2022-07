KT Gorique dévoile les coulisses de "Nouvelle Ecole" : "c'était dur"

Un tournage dans des conditions pas évidentes.

Le show "Nouvelle École" diffusé par Netflix n'a pas fini de faire parler de lui. Il faut dire que l'adaptation française de "Rythm + Flow" a rencontré un certain succès, dépassant même par moments les mastodontes comme "Stranger Things" ou "Peaky Blinders". D'ailleurs, le succès est tel que la plateforme a déjà annoncé qu'une saison 2 était en préparation, elle verra probablement le jour l'année prochaine. Petit à petit, on en apprend un peu plus sur les coulisses de l'émission et la manière dont elle a été vécue par ses participants.

Cette semaine, c'est KT Gorique, personnalité marquante de l'émission qui est arrivée assez loin, qui donne son ressenti, pour la chaîne Youtube "Tarmac". Elle déclare notamment que ça a été "une belle occasion pour moi, pour que le public puisse découvrir mon travail. Ça a changé beaucoup de choses, ça a amené une visibilité que je n'avais pas eue avant. La proposition est originale, je viens de Suisse. C'est difficile pour les artistes suisses de se faire découvrir par le public français ou belge parce que forcément, l'industrie est plus grande".

Mais KT Gorique est également revenue sur le tournage de "Nouvelle Ecole", un tournage apparemment assez difficile : "De l'intérieur, c'était assez dur en fait. Tout allait très, très vite. On n'a presque pas dormi, on enchaînait vraiment tout à la suite. Il y a eu des moments où moi je me suis sentie en décalage par rapport à mon environnement. Mais je pense que ça n'était pas très étonnant, parce que même si j'ai fait beaucoup de choses dans mon parcours, c'était la première fois que je me retrouvais dans une émission face à un jury comme ça".

Une expérience en effet inédite pour les rappeurs, on espère que la saison 2 sera encore plus réussie !