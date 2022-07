Gunna dans la sauce après de nouvelles accusations

Ca va mal finir cette histoire...

Ca fait désormais plusieurs mois que la justice est sur les cotes du label YSL, cet énorme label d'Atlanta fondé par Young Thug il y a quelques années. De très nombreuses personnes ont été interpellées pour diverses associations de malfaiteurs, suspicions de meurtres, de chantage, mais l'attention s'est forcément concentrée sur les deux grosses stars du label, Young Thug et Gunna. On croyait que le patron du label, Thug, allait être le plus embêté par la justice, mais on se trompait peut-être.

En effet, Gunna est la cible de nouvelles accusations de la part de la justice américaine. Des nouvelles accusations qui pourraient bien l'envoyer au trou pour très, très longtemps. Si on se fie aux informations révélées par WSB-TV le 7 juillet, Gunna est suspecté de faire partie d'une autre organisation criminelle que YSL, et d'être impliqué dans deux cas d'homicide. Don Geary, procureur de Fulton, a déclaré que le rappeur était membre des Crips de Shady Park et qu'il était impliqué dans deux meurtres commis par ce gang.

Évidemment, l'avocat du rappeur a pris la parole pour dire que ces affirmations de la part du procureur étaient fausses, on verra ce qu'on en saura à l'avenir. En attendant, Gunna est un peu plus dans la sauce car il est également accusé d'avoir corrompu une infirmière pour qu'elle lui apporte de la cocaïne et de la weed en taule. Là encore, l'avocat de Gunna, Steve Sadow, rejette complètement ces accusations en disant que l'infirmière aurait inventé tout ça quand elle a été prise sur le fait, pour s'en sortir...

Prosecutors are saying a nurse attempted to smuggle cocaine and weed into jail for Gunna 🤦‍♂️pic.twitter.com/97q6kYzF2z — STRAPPED! | Hip-Hop/Rap News (@STRAPPEDUS) July 8, 2022

Bref, Gunna est plus que jamais dans la sauce, en attendant son procès.