Comme un air de liberté.

Gunna est toujours sous les barreaux. Mais sa musique, elle, n'est pas enfermée. Alors même en prison le rappeur envoie un clip qui accompagne la version Deluxe de son dernier album "DS4EVER". Il s'agit du clip illustrant le titre "Banking On Me". Dans cette vidéo qu'il a lui-même filmé, le rappeur d'Atlanta se met en scène dans vie de luxe entre voitures, garçonnières et différentes femmes...