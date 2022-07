Moha la Squale en détention provisoire

Il a violé son contrôle judiciaire.

Moha La Squale passait devant la justice ce jeudi 30 juin. On vous en avait révélé la cause il y a déjà quelques semaines de ça, lorsqu'il avait été interpellé puis placé en détention au début du mois de juin. La raison ? Le rappeur n'aurait pas respecté les conditions mises en place pour son contrôle judiciaire en attendant son procès, il a donc été interpellé puis placé en détention provisoire en l'attente de son procès. Une audience avait donc lieu cette semaine pour décider si ce placement en détention provisoire était confirmé.

Les juges ont été sans appel et ont estimé qu'il y avait eu effectivement une violation de son contrôle judiciaire, confirmant donc son placement en détention provisoire. L'avocate de Moha La Squale, Me Elise Arfi, ne s'est pas prononcée à la suite de ce verdict. On rappelle que le rappeur avait été initialement mis en cause en 2021 pour des faits de violences, d'agressions, de menaces et de séquestration par certaines de ses anciennes conjointes.

Le rappeur, lui, continue à clamer son innocence depuis cette date et a déclaré qu'il n'avait jamais levé la main sur une femme. Mais la sortie de son dernier album, "L’Apache", en avril dernier, avait été émaillée par de nouvelles révélations de la part d'une ancienne "girlfriend" de Moha La Squale. Cette dernière avait notamment publié des messages du rappeur ainsi que des image et ça avait créé pas mal de remous, même si depuis les premières accusations en 2020/2021, Moha se fait plutôt discret...