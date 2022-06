Moha la Squale de nouveau arrêté

Le rappeur a été interpellé Gare du Nord.

On vous avait parlé, à la fin du mois d'avril, du retour de Moha La Squale, qui avait alors sorti un tout nouvel album. Une sortie marquée par de nouvelles révélations postées sur les réseaux par une autre ex du rappeur, avec des propos qui font là encore assez froid dans le dos et des échanges de SMS plus qu'étranges. Une information qui avait fait assez peu de bruit à l'époque, les médias étant réticents à parler du rappeur. Cette fois, ils ont été réactifs, pour annoncer l'arrestation de l'artiste, qui a eu lieu vendredi soir.

Moha La Squale a été interpellé Gare du Nord à sa descente du train, un Thalys provenant visiblement d'Essen en Allemagne. C'est la brigade ferroviaire qui a interpellé le rappeur. La raison ? Il n'aurait simplement pas respecté les règles de son contrôle judiciaire, qu devaient sûrement lui interdire de partir à l'étranger on imagine. Il a donc été placé en garde à vue puis en rétention judiciaire. Ce contrôle judiciaire avait été mis en place en 2021 après les accusations de violences, agressions et séquestrations à son encontre.

Plusieurs mois, plusieurs années après les révélations concernant ses agissements avec ses ex, la procédure est visiblement toujours en cours et personne n'a encore eu la vérité sur cette affaire. On espère que tout ça sera bientôt tiré au clair, avec les condamnations / les acquittements qui seront de mise, histoire de faire cesser cette situation étrange qui dure depuis trop longtemps.