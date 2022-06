Jul dévoile sa collection de NFT

Comme promis, le rappeur aux multiples certifications a dévoilé sa collection de NFT.

Le 3 juin dernier, Jul a envoyé à ses fans un 27e projet intitulé "Extraterrestre". Afin de promouvoir ce nouvel opus, le rappeur marseillais avait évidemment plus d'un tour dans son sac et avait préparé quelques surprises pour ses auditeurs. En effet, l'OVNI a non pas décidé de régaler ses fans en clippant un ou deux sons de l'album mais en mettant en image l'ensemble du projet. Et oui, le rappeur phocéen a clippé les 20 titres du projet et a sorti les visuels de 18h00 à 22h00 le jour de sortie de l'album. Sachant qu'une bonne nouvelle en cache une autre, Jul a également annoncé la sortie d'une collection de 23 NFT "Ovni Card" (comprenant les 3 titres de la réédition) représentant chacun un des titres de l'album et possédant chacun des avantages comme des réductions sur le site D&P, des accès au certifications physiques ainsi que des accès pour trois d'entre eux à la monétisation de certains clips du J.

Très impliqué dans la vie sociale, le rappeur a décidé de reverser 50 % des fonds gagné grâce aux ventes des NFT à l’Unicef. En plus d’être disponibles à l’achat, le J a fait gagner des NFT à quelques membres de la Team Jul qui avaient précommandé "Extraterrestre" sur son site. Il a annoncé hier que les gagnants avaient été contactés et qu'ils allaient "vite avoir [leur] disques d’or…"

En ce qui concerne le J depuis "Extraterrestre", le rappeur a annoncé faire une petite pause pour se ressourcer et mieux revenir. En attendant, il laisse à ses fans largement de quoi s'enjailler durant tout l'été !