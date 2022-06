Jul : tous les clips d'"Extraterrestre" sont de retour sur YouTube !

Chose promis, chose due !

Jul ne fait jamais les choses à moitié. Il a fait une prod avec les voix des spectateurs présents lors de son concert au Stade Vélodrome ? Il a aussitôt sorti le clip. Il publie un album ? Il clippe TOUS les morceaux de l'opus. Ceux-ci ont été visibles dans leur intégralité le jour de la sortie d'"Extraterrestre", le vendredi 3 juin 2022 durant un court laps de temps. Depuis, ils avaient tous disparus de la plateforme vidéo. Mais aujourd'hui, en y regardant de plus près, on s'aperçoit qu'ils sont tous à être revenus. Le concept jamais vu en France comme l'avait annoncé le Marseillais est donc complet.

Si on y ajoute ceux des morceaux déjà sortis comme "Ténébreux", "J'ai tout su", "Superstar" et "Ça tourne dans ma tête", tous les clips du dernier opus de Jul sont en ligne. Avec en bonus, le morceau qu'il composé directement sur la scène du Vélodrome. De quoi bien commencer la semaine !

A noter également que la plupart sont en tendance YouTube et qu'ils comptent tous plusieurs centaines de milliers de vues alors qu'ils n'ont été mis en ligne que ce dimanche 19 juin. Le phénomène Jul ne se dément pas et la fidélité et l'engouement de ses fans non plus ! Ils ont d'ores et déjà faits d ces vidéos de grands succès et encore, elles ne sont qu'au début de leur exploitation !

Pas étonnant dès lors que le rappeur marseillais accuse une certaine fatigue et qu'il envisage, sans doute pour la première fois de sa carrière, de prendre un peu de recul et de vraies vacances !