La F s'en prend de nouveau à Gazo après avoir été menacé

Ca fait maintenant deux ans que la drill a déferlé sur le rap français en raflant tout sur son passage. En tête de gondole, il y avait évidemment Freeze Corleone qui a mis tout le monde d'accord avec "LMF", mais aussi Gazo, dont la notoriété ne cesse de grandir depuis ces deux dernières années. D'autres, comme La F, ont également joué un très gros rôle dans l'explosion de cette musique en France. Au vu du gros nombre de feats entre ces artistes, on pensait qu'ils s'entendaient bien. Mais ça a l'air terminé, en tout cas, entre Gazo et La F, c'est la guerre !

Il y a quelques jours, La F interdisait le rappeur du 93 de se rendre à Lyon, en accusant Gazo de l'avoir bloqué sur Instagram mais aussi dans le rap game, en mettant des pressions pour ne pas qu'il progresse. Cette semaine, La F était de passage à Paris pour un concert le soir du 24 juin. Un concert à la fin duquel il a visiblement été attendu par une équipe, et en story vidéo il soupçonne Gazo d'être à l'origine de tout ça : "Juste un petit truc, pour ces petites sal*pes de rappeurs là qui paient des équipes. Hey, payez de meilleurs gens, wallah, mais payez des hommes au moins. Boulot nul, zéro! Venez à Lyon maintenant !”.

Il continue, à moitié énervé et à moitié amusé, en déclarant dans une deuxième vidéo : "C'est une salope, il envoie des gens... Wallah vous avez raison, prenez vos sous. Juste quoi, mort de rire ! La prochaine fois, venez avec des protèges-tibias ou des trucs, parce qu'il y en a un il a fini sur la voiture du petit de mon quartier ça lui a tamponné sa grand-mère". Visiblement, cette embuscade s'est soldée par un échec et La F invite désormais les responsables à venir à Lyon, pour leur montrer comment on fait un boulot.

Espérons tout de même que ça ne parte pas trop loin, d'ailleurs Gazo n'a toujours pas répondu à ces accusations ni à celles d'avant, pour le moment.