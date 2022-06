Headie One et Gazo : la collaboration explosive s'offre un clip !

La rencontre des deux mastodontes de la drill ne déçoit pas.

Voilà enfin le clip de cette collaboration explosive. Les européens s'en rendent compte : nul besoin pour les Français ou les Anglais d'aller quémander des collaborations à des têtes d'affiche américaines qui ne partagent souvent même pas les morceaux, alors que la Manche sépare deux des plus gros viviers de talents rap internationaux. Heureusement pour nous, les mastodontes de la drill français et anglais Gazo et Headie One ont eu l'idée de se connecter sur ce banger, "22 carats", qui présente les talents des deux têtes d'affiche et nous fait découvrir l'alchimie folle entre eux. Ultra percutant au refrain, Gazo laisse la place à un Headie One qui a carrément respecté son invité avec un gros couplet qui ravira les amateurs du genre. Technique, insolents et apparemment intouchables sur les trois minutes de ce "22 carats", Headie One et Gazo nous confirment que la drill à l'européenne a de très beaux jours devant elle !