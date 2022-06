Maes : son incroyable transformation physique

Exilé à Dubaï, le rappeur en a profité pour s'occuper de son corps.

Exilé depuis quelques mois à Dubaï suite à des histoires avec des rivaux, ses propres producteurs et associés au sein du label "Les derniers salopards" , Maes fait son retour sur les réseaux après une longue absence. Le rappeur a sorti une courte vidéo sur son compte Instagram où il montre sa prise de masse sur le son "Parapluie", extrait du dernier album de Soso Maness "A l'aube". On le voit s'entraîner dur mais surtout on constate que son corps s'est considérablement renforcé et musclé. A croire que Maes n'est plus le même homme !

Super discret sur les réseaux depuis un moment, ce retour ne peut qu'annoncer musicalement que du bon pour les fans du rappeur. En effet, les auditeurs du rappeur de Sevran attendent avec impatience son retour car cela fait depuis la sortie de son dernier album "Réelle vie 3.0" en novembre 2021 que le rappeur n'a rien balancé.

Cependant, étant de plus en plus présent sur ses réseaux sociaux et avec son apparition sur le dernier album de Soso Maness, l'artiste de 27 ans n'a jamais été aussi proche de sa communauté dans sa carrière. De plus, Maes a connu un changement radical de vie durant ces derniers mois : le rappeur a agrandi sa famille en assistant récemment à la naissance de jumeaux, et suite à des embrouilles en France, il a dû s'exiler à Dubaï et du donc également changer d'entourage. Cette accumulation d'évènements pourrait en revanche être le fruit d'un nouveau projet de Maes.

Entre cette impressionnante transformation physique et un retour plus que clair sur les réseaux, l'auteur de "Mardi gras" annonce clairement un retour fracassant avec ce qui semble être son nouveau label fondé par lui-même, Omerta Records.