Gunna prend la parole pour la première fois depuis son arrestation

Young Thug et Gunna sont impliqués dans la même affaire. Ils sont accusés par la justice américaine d'être les cerveaux et les dirigeants d'un gang dont on pensait que c'était un label puisqu'il s'agit de YSL, Young Stoner Life. Si le Thugger a pris la parole en enregistrant un message à destination de ses fans et du public qui a été diffusé lors de l'événement Hot 97 Summer Jam, c'est la première fois que Gunna brise le silence depuis son incarcération. Il a écrit une lettre ouverte depuis sa cellule et l'a partagée sur les réseaux sociaux le mardi 14 juin, sans doute pas une date choisie au hasard puisque c'était le jour de son 29e anniversaire. Dans cette lettre, le rappeur d'Atlanta clame son innocence. Il écrit :

"2022 a été l'une des meilleures années de ma vie, malgré cette situation difficile. Cette année, le monde entier a "Pushin P". Ayant grandi dans un quartier marginalisé, je n'aurais jamais imaginé que mon art changerait ma vie et celle de mes proches. Toute ma vie, j'ai vu des hommes noirs, des femmes noires et des enfants noirs constamment attaqués, haïs, assassinés, réprimandés, rabaissés, réduits au silence, jugés, utilisés et retenus captifs. J'ai utilisé ma forme d'art, mon don de Dieu, pour changer ma situation. J'ai travaillé, j'ai perfectionné mon métier, j'ai travaillé, j'ai donné de l'autonomie aux femmes noires dans mon industrie, j'ai travaillé, j'ai vécu dans le studio d'enregistrement, j'ai travaillé, j'ai vécu sur la route, j'ai travaillé. J'ai travaillé tous les jours pour montrer à Dieu à quel point je suis reconnaissant pour mon don, pour mon art, pour ma vie et pour pouvoir subvenir aux besoins de mes proches. Pour l'instant, je n'ai pas ma liberté. Mais je suis innocent. Je suis faussement accusé et je ne cesserai jamais de me battre pour laver mon nom ! L'image qu'on donne de moi est laide et fausse. Mes fans savent que j'aime célébrer la vie, j'aime ma famille, j'aime les voyages, j'aime la musique, j'aime mes fans. J'ai toute foi que Dieu me rendra justice pour la pureté de mon cœur et l'innocence de mes actions."