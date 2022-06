Maes clashe ses anciens producteurs

Il a encore des comptes à régler.

La situation est encore tendue entre Maes et son ancien label Les Derniers Salopards. Le rappeur a adressé un message à ses anciens producteurs sur Instagram et a mis en garde Zed.

Le rappeur sevranais n’en a pas fini avec tous ses problèmes. Les choses ne semblent pas s’être arrangées entre le tout nouveau papa et LDS. Pour comprendre ce qu’il s’est passé, il faut remonter quelques mois en arrière. En janvier, l’artiste s’est retrouvé au cœur d’une embrouille notamment lors du tournage de son clip "Kalenji" où des coups de feu auraient été tirés. Vraisemblablement en danger à Sevran, Maes a dû fuir à Dubaï après l’incident et s’est séparé de ses producteurs auxquels il reproche leur manque de soutien dans cette affaire. Il expliquait d’ailleurs dans un audio partagé il y a quelque temps sur la toile :

"Toute la nuit je patiente à Sevran, il n’y a pas mes producteurs, il n’y a personne. Je ne suis plus avec mes producteurs t’as capté ? Comme ils m’ont lâché, je ne suis plus avec eux. Il n’y a rien qui va me porter préjudice vu que j’suis en val-ca au point où j’en suis".

On peut dire que suite à cette affaire, les choses n’ont pas été toute rose pour Maes. Ce dernier a dû annuler sa tournée, un de ses projets a été retiré des plateformes de streaming sans oublier son beef avec Booba (sur ce point-là, la situation semble tout de même s’être améliorée). En d’autres termes, le rappeur de 27 ans a enchaîné les coups durs et c’est sur Instagram qu’il a souhaité adresser un message au principal concerné, à savoir son ancien label. Il disait en story : "Des producteurs il y en a partout, des artistes non. Rendez-moi mes sous". Il a ensuite averti Zed, signé sur LDS depuis deux ans : "Zed, comment tu vas faire quand tu auras des problèmes ? LDS ne va rien faire pour toi et ils vont jamais te payer mon gros. Laisse-leur Shasha c’est tout ce qu’ils méritent".

Au moins, les choses sont dites. Quoi qu'il en soit, cette histoire ne risque pas de se régler d’ici peu et certains internautes commencent même à s'inquiéter pour la carrière de l'artiste.