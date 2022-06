Hatik se justifie après la polémique

Le rappeur a répondu sur Instagram.

Pas toujours évident de mener sa carrière dans le rap à l'heure actuelle, avec tous les réseaux sociaux qui guettent vos faits et gestes et attendent le faux pas pour créer un bad buzz, qui vous collera à la peau pendant longtemps. Car Internet a la mémoire longue, et il risque de se souvenir longtemps de cette scène qui a eu lieu à Caen, lorsqu'un proche d'Hatik est monté sur scène pour annoncer à la foule que le rappeur ne donnerait pas son concert, car il n'y avait pas assez de monde dans la salle.

Le show a donc été annulé au dernier moment, ce qui a rendu les gens sur place assez mécontents. La vidéo a rapidement fait le tour d'Internet, au point qu'aujourd'hui Hatik était un peu obligé de communiquer sur cette polémique, pour éteindre l'incendie. Dans un très long post Instagram, il livre sa vérité à ses fans. Il explique notamment avoir enchaîné 50 dates en deux mois, en restant à chaque fois très tard dans la salle, pour pouvoir poser avec les fans ou leur signer des autographes.

Il explique avoir un amour sans bornes pour son public, que ce soit lorsque les gens l'adorent, ou lorsqu'il est pointé du doigt par ce même public, et que cet amour ne changera pas, même dans des moments difficiles comme celui-ci. Il parle également d'une grande fatigue, de certaines personnes mal intentionnées qui voudraient lui nuire depuis deux ans, et du fait que ce petit bad buzz vient salir une tournée qui était jusque là exemplaire et très réussie. Il déclare assumer l'entière responsabilité de ce qui s'est passé à Caen, lors de l'annulation de son concert, et également qu'il va continuer à travailler dans le silence pour maintenir ce lien avec le public, qui lui donne beaucoup de force.

Une déclaration qui était nécessaire de la part de Hatik.