Hatik annule son concert car la salle n'était pas assez pleine

Hatik est dans le rush en ce moment, lui qui est en train de préparer la sortie de son prochain album, "Niyya", attendu pour septembre 2022. Déjà deux extraits ont été dévoilés, et "Finir un texte" a bien fonctionné sur Youtube, ça lui présage de belles choses pour la suite. Il donne également plusieurs concerts pendant toute la saison. Jeudi, il était attendu à Caen, pour se produire sur la scène du Cargö, mais tout ne s'est visiblement pas déroulé comme prévu, et le concert a été annulé.

Le show a été annulé au dernier moment, ce qui provoque souvent la colère des fans. Un des proches du rappeur est monté sur scène, quelques minutes avant le début supposé du concert, pour annoncer que le show n'aurait pas lieu et avait été annulé par l'artiste. La raison ? La salle ne serait pas assez remplie. La vidéo a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et le rappeur a été la cible de l'indignation de pas mal de followers. Dans la vidéo, on voit les fans présents dans la salle qui demandent à être remboursés.

Pas sûr que ces images jouent en faveur de Hatik, alors qu'il est en train de préparer la sortie de son album. Internet a une mémoire d'éléphant quand il s'agit de ce genre de bad buzz, et Booba s'est d'ailleurs empressé de reposter la vidéo en story Instagram sur le compte OKLM (il n'a plus de compte Twitter). On partage un peu la colère des fans présents sur place, ce serait bien la première fois qu'un tel motif est invoqué pour annuler un show au dernier moment. Les informations restent toutefois à vérifier au sujet des réels motifs de l'annulation, même si il y a peu de place pour le doute et l'information a déjà été reprise par d'autres médias.