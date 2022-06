Gunna : Roddy Ricch demande sa mise en liberté

Son frérot lui manque.

Les choses continuent d'empirer pour les membres du label YSL mis en cause dans l'énorme affaire qui secoue le rap game depuis plus d'un mois désormais, et en particulier la ville d'Atlanta, dont sont originaires pas mal des membres du label. Mis en cause par la loi RICO, Young Thug et Gunna devraient rester en prison jusqu'à la tenue de leur procès, car les juges craignent qu'ils s'enfuient ou continuent leurs supposées activités criminelles s'ils sortaient de prison. Du coup, le rap game se mobilise.

Cette fois c'est Roddy Ricch, très proche de Gunna, qui a pris la parole pour envoyer de la force à son frère. Dans une story Instagram, il a simplement écrit "Libérez Gunna, tu nous manques ici champion maman prie pour toi". Les deux ont collaboré à de nombreuses reprises par le passé, pour des morceaux qui ont souvent fait des hits, mais on n'imaginait pas qu'ils étaient proches au point que la mère de Roddy connaisse Gunna.

La demande de libération sous caution ayant été refusée, Gunna restera cependant en prison jusqu'en janvier 2023, date où le procès va débuter. Il pourrait bien y rester encore plus longtemps si jamais les autorités arrivaient à le relier pour de vrai à la cinquantaine de meurtres dont sont suspectés les membres de YSL. Le rappeur continue de clamer son innocence, pendant que des éléments du dossiers sont régulièrement mis à la disposition des médias par les équipes judiciaires.