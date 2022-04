A$AP Rocky : Rihanna a annulé sa baby shower

En même temps, papa est chez les flics...

Le couple formé par Rihanna et A$AP Rocky a fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois. Il faut avouer que vu le statut des deux artistes, en particulier de Rihanna, une des chanteuses les plus appréciées au monde alors qu'elle n'a sorti aucun morceau depuis un an, on s'attendait à ce qu'ils occupent les pages people de tous les sites internet.Ca a été le cas, mais ça a pris une tournure un peu plus triste depuis l'arrestation du rappeur à son domicile, pour une implication dans une fusillade qui a eu lieu l'année dernière.

D'après The Sun, Rihanna est très affectée par les ennuis judiciaires de son mari, d'autant que la date de l'accouchement s'approche à grands pas. La baby shower du futur enfant devait avoir lieu le 20 avril dernier et évidemment, elle a dû être annulée, étant donné les circonstances. Depuis, Riri serait constamment au bord des larmes. Les témoins cités par le médias affirment que "la chanteuse est lourdement enceinte et les accusations sont très sérieuses. C'est un cauchemar pour elle. Elle était vraiment, vraiment très énervée et stressée par l'arrestation de Rocky".

Si les accusations ont l'air solides, l'histoire laisse penser qu'ASAP Rocky ne devrait pas prendre si cher que ça : il aurait tiré 3 ou 4 fois en direction d'une personne dans la rue, et une balle seulement aurait frôlé la main. Mais on imagine que le rappeur a quelques antécédents et que la justice américaine va encore vouloir faire un exemple en frappant fort avec la condamnation d'une célébrité.