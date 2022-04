Rohff remercie le frère de Zidane pour avoir viré Zemmour

Il a apprécié la démarche et le fait savoir.

Rohff a réagi au dernier fait d’actualité impliquant Éric Zemmour. Le polémiste s’est fait virer d’un terrain de foot tenu par Noureddine Zidane, l'un des frères de l'ancien numéro 10 des Bleus, et le rappeur du 9.4 a tenu à le féliciter.

À l’approche du premier tour des élections présidentielles, les candidats sont en véritable course contre la montre pour gagner un maximum de votes. En pleine campagne présidentielle, le candidat Éric Zemmour s’est accordé, le week-end dernier, une pause avec son équipe et certains soutiens de son parti le temps d’un match de foot. C’est au Zidane Five Club (Z5) de Marseille qu’ils ont choisi de se rendre pour un moment de "détente" (bien entendu calculé puisque des caméras étaient présentes). Cependant, leur passage n’aura été que de courte durée. En effet, le complexe sportif est géré par le frère de Zinedine Zidane, Noureddine Zidane, qui n’a pas du tout apprécié la venue de celui qui s’est fait tacler par PLK.

En réalité, Éric Zemmour n’avait pas fait sa réservation à son nom, mais au nom d’un membre de son parti. En conséquence, il n’avait donc pas prévenu de son arrivée, ni de la présence de caméras. Un geste qui est loin d’être anodin pour un candidat à la présidentielle et surtout, quand on sait avec quelle rapidité des associations peuvent être faites. Booba pourra d’ailleurs en témoigner. Lui qui a régulièrement clashé le polémiste, il est aujourd’hui en pleine polémique après avoir validé certains de ses propos.

#Zemmour se fait virer par le frère de #Zidane du terrain de foot privé #Z5 où s'organise des tournois.

Le Z a un problème avec la propriété privée des autres. Ca promet s'il avait été élu. Les arabes ne sont pas biens mais leur image, leur prestige, leur excellence oui. Raus! pic.twitter.com/dfk5YWkgI0 — Reda ZITOUNI (@RedaZITOUNI6) April 2, 2022

La vidéo de ce moment pour le moins tendu, entre l'équipe du complexe et l’équipe du politicien a fait le tour des réseaux sociaux. Puis il faut le dire, certains internautes se sont aussi réjouis de voir Zemmour se faire virer d’un lieu aussi mythique que celui-ci (et ce n'est pas difficile de comprendre pourquoi). En première ligne, Rohff qui n’a pas manqué de commenter la séquence sur Instagram. En story, il a partagé la vidéo en commentant :