PLK ne comprend pas comment Zemmour peut encore être président alors qu'il est accusé d'agression sexuelle

Il est comme nous...

Cela fait un moment que l'on trouve que les rappeurs français, à part Booba, sont assez détachés de la situation d'Eric Zemmour, pourtant certainement l'homme politique le plus dangereux pour tout le monde lors des prochaines élections présidentielles. PLK n'est plus de ceux-là. Sur Twitter, il a réagi aux accusations d'agressions sexuelles qui pèsent sur l'ancien éditorialiste et s'étonne que celui-ci puisse encore se présenter à cette élection au cours de laquelle sera choisi le prochain président français.

Il commente ainsi un tweet dans lequel il est écrit :

"8 femmes accusent Eric Zemmour, candidat à l'élection présidentielle, d'agressions sexuelles et comportements inappropriés. Les faits évoqués auraient eu lieu entre 1999 et 2019, selon les témoignages recueillis par Mediapart."

Le rappeur de Clamart commente ainsi avec une certaine dérision amère :