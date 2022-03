YNW Melly bientôt libéré ?

Sa mère parle du mois de mai.

Le procès de YNW Melly pour double meurtre a débuté le 7 mars dernier. Au vu de ce qui lui est reproché et du dossier monté contre lui par l'équipe de procureurs, avec notamment des preuves ADN, le rappeur ne devrait pas vraiment sortir de prison de sitôt. Pire, il risque même la peine de mort même s'il n'a eu de cesse de clamer son innocence et que sa famille se bat également pour le faire libérer. Sa mère est même tellement confiante qu'elle a déclaré que son fils serait de retour à la maison au plus tard au mois de mai. Lors d'une apparition sur le podcast We In Miami, sa maman, Jamie King, a répond à une question de Slim Stunta qui lui demandait quand l'interprète de "Mixed Personalities" pourrait rentrer chez lui. Elle a simplement et calmement répondu : "Mai". Mais son autre fils, YNW Bslime est intervenu et a parlé de fin avril si "un jury est choisi" rapidement.

Accusé d'un double meurtre, on voit mal comment YNW Melly pourrait être libéré aussi rapidement. D'autant qu'il a déjà essayé de demander une libération anticipée ou sous contrôle judiciaire ces derniers mois, notamment en 2020 après qu'il ait été testé positif au Covid-19. Sa demande avait été rejetée malgré l'argumentaire de son avocat, Maître Bradford Cohen qui affirmait que "les soins et la protection fournis par la prison étaient inadéquats".

D'autre part, selon TMZ, les familles des victimes présumées de Melly, Anthony "YNW Sakchaser" Williams et Christopher "YNW Juvy" Thomas Jr., se sont farouchement opposées à toute libération, affirmant que le rappeur ne méritait aucune pitié...