YNW Melly trahi par son ADN ?

Le rappeur risque la peine de mort.

Alors que le procès de YNW Melly ne débute officiellement que le 7 mars prochain, il semble que le verdict ne fasse plus guère de doute. Le jeune rappeur pourrait être condamné à la chaise électrique pour le meurtre de ses amis YNW Sakchaser et YNW Juvy. En effet, selon Akademiks, qui est globalement toujours très bien renseigné, l'équipe de procureurs auraient transmis au tribunal un rapport de plus de 60 pages sur la présence de l'ADN de l'artiste sur une veste jaune près de la scène de crime.

En octobre 2021, l'accusation avait demandé au juge de pouvoir prélever l'ADN de YNW Melly afin qu'elle puisse déterminer si sa salive correspondait à l'ADN trouvé sur une veste jaune de la scène du crime. Selon Akademiks, les résultats sont tombés et sont contenus dans un rapport de 66 pages qui tend à prouver la culpabilité de Melly.

"L'État de Floride a soumis une découverte supplémentaire qu'il a envoyé à l'équipe juridique de YNW Melly. Or, le procureur vient de fournir aux avocats de Melly beaucoup de pages à propos de son ADN."

En vérité, ce qu'un argument de plus qui tend à prouver la culpabilité de YNW Melly et qui devrait servir à le faire condamner pour double meurtre. Les autorités ont déjà beaucoup de preuves comme le raconte Akademiks.

"Ils ont dit que le téléphone de Melly le localisait dans la zone où le véhicule se déplacer quand ils se sont soi-disant fait tirer dessus. La balistique montre que tous les tirs proviennent de la position de Melly et de sa voiture. Ils ont des images de surveillance montrant Melly monter dans cette voiture à cet endroit. Mais ce n'est pas tout, ils ont également découvert des douilles sur le plancher où Melly était assis."

Le procès de YNW Melly devrait commencer le 7 mars 2022 et il risque la peine de mort.