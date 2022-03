DaBaby "effrayé" après sa bagarre avec le frère de DaniLeigh

C'est du moins ce qu'il a déclaré.

Il est parfois difficile de suivre le raisonnement de DaBaby. Alors qu'il vient de sortir un album (de qualité) avec un autre rappeur pas évident à appréhender non plus, YoungBoy NBA, le rappeur de Caroline du Nord est revenu pour la première fois sur la bagarre qui l'a opposé au frère de DaniLeigh, la mère de son bébé avec qui il a eu de très gros problèmes récemment. Interrogé par dans le "Breakfast Club" lors de son passage sur la radio Power 105.1, Le rappeur de Charlotte a accepté de reparler de cet épisode.

"Je sais comment le monde fonctionne aujourd'hui. J'ai toujours peur de revivre cette situation maintenant. J'ai entendu dire que ça allait être dur pour moi donc je ne veux pas en parler. Le mec pourrait m'attendre en bas."

L'interprète de "Better Than You" a aussi révélé qu'il était resté loin de Los Angeles pendant un long moment après sa très grosse embrouille avec DaniLeigh, la mère de sa plus jeune fille. Plusieurs jours après, le frère de la chanteuse qui avait menacé Baby l'a croisé dans un bowling. Les deux hommes se sont alors battus avant que l'équipe du rappeur ne s'y mette et frappe son ex-beau-frère. DaBaby a ajouté que c'était l'un des moments les plus "effrayants" de sa vie et qu'il était "terrifié".

La plus conséquence la plus néfaste pour Baby, outre que le frère de DaniLeigh a intenté une action en justice contre lui, c'est que ses relations avec sa jeune fille en ont forcément subi les conséquences.

"C'est malheureux, mais je m'y attendais. Ce n'est pas ce que je voulais mais... Je ne veux pas jouer avec mon enfant à propos de ce qui s'est passé. Shawty peut appeler ma maman et ma maman fera faire n'importe quoi pour elle bien sûr. En ce moment, c'est vers ça que nous nous dirigeons..."

DaBaby subit les conséquences de ses actes et il les regrette. C'est déjà un bon début.