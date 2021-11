DaBaby et DaniLeigh se déchire en public et sur les réseaux sociaux

Une vrai drame hollywoodien.

En ce moment, quand on parle de DaBaby, c'est rarement pour de la musique. Même s'il a fait un retour remarqué avec l'EP, "Back On My Baby Jesus Shit Again", il est très (trop ?) souvent dans la sauce en ce moment. Après avoir été pris dans une polémique pour ses propos homophobes au Festival Rolling Loud à Miami, il est cette fois sur le devant de la scène après une bagarre avec la mère de sa fille, DaniLeigh qui a entraîné l'intervention des forces de l'ordre. Il faut dire que les deux artistes se sont écharpés en direct sur Instagram alors forcément...

Dimanche soir, DaBaby et DaniLeigh se sont engueulés. Jusque-là, rien de vraiment fou, une embrouille de couple, c'est plutôt courant. Mais là où ça a dérivé, c'est que le rappeur de Caroline du Nord aurait mis un coup de pied à la chanteuse et à leur fille de trois mois. Il faut dire que Baby avait attrapé le téléphone de sa compagne pour enregistrer la "bagarre" sur Instagram Live. Au cours d'une dispute plutôt houleuse, on voit DaniLeigh nourrir leur nouveau-né alors que le couple s'insulte.