DaBaby sort du silence après sa bagarre avec le frère de DaniLiegh

La relation de DaBaby avec son ex-petite amie DaniLeigh est plus que compliquée et elle a déjà connu son lot de révélations et de surprises. Mais, le 9 février dernier, on atteint un nouveau pic avec le passage à tabac du frère de la chanteuse par le rappeur et son équipe dans un bowling à Topanga, en Californie. Alors qu'il sortait d'une soirée privée pour le prochain documentaire Netflix sur Kanye West, "jeen-yuhs", Baby a dû répondre aux journalistes qui l'attendaient. Il a alors expliqué pourquoi il avait frappé Brandon Bills.

Dans des images partagées sur les réseaux sociaux jeudi 10 février, on voit DaBaby donner le premier coup de poing à Bills, qui a plus d'une fois appelé le père de l'enfant de sa sœur en raison de mauvais traitements présumés. Après que Bills se soit effondré au sol, l'entourage du rappeur l'a entouré et a commencé à le frapper. L'incident a laissé Bills avec des coupures et des ecchymoses visibles sur le visage. Evidemment, cet événement a attiré l'attention du département de police de Los Angeles qui mène une enquête pour savoir si le rappeur s'est rendu coupable d'une agression avec une arme mortelle puisque le frère de DaniLeigh a pris des coups de pieds dans la tête alors qu'il se trouvait au sol. Ce n'est qu'un épisode de plus dans la relation plus que tumultueuse qu'ont entretenu les deux artistes...