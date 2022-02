DaBaby : une enquête est ouverte après sa bagarre avec le frère de DaniLeigh

En même temps, les images ont fait le tour du monde...

Il fallait s'en douter. Les "exploits" de DaBaby en vidéo sur les réseaux sociaux où on le voit défoncer le frère de DaniLeig avec son crew ne sont pas passés inaperçus et vu les antécédents judicaires du rappeur de Caroline du Nord, les autorités ont, évidemment, décidé d'ouvrir une enquête sur ce qui s'est passé dans un bowling de Californie... Un représentant du LAPD a confirmé à XXL que le rapport de police concernant la bagarre entre DaBaby et Brandon Bills au Corbin Bowl à Tarzana, en Californie, portait sur une agression avec une arme mortelle et confirme que Baby était considéré comme suspect.

Le membre des forces d'ordre a également déclaré que "la victime a déclaré qu'elle se trouvait sur les lieux lorsqu'elle s'est engagée dans une dispute verbale avec le suspect. La victime a été frappée au visage par le suspect et frappée à coups de pied par de nombreux autres suspects. La victime a été blessée mais a refusé un traitement médical." On suppose donc qu'il s'agit de Brandon Bills, le frère de DaniLeigh.

TMZ ajoute que des sources policières ont déclaré que DaBaby faisait l'objet d'une enquête pour agression avec une arme mortelle parce que Bills avait reçu un coup de pied à la tête alors qu'il était déjà au sol.

DaBaby se fout totalement de ce qui se passe...

Le rappeur, lui, est déjà passé à autre chose. Il est s'est pointé dans les studios des "LA Leakers" sur la radio Power 106 de Los Angeles pour poser un énorme freestyle qui revient sur une autre de ses casseroles, sa soi-disant annulation après ses commentaires homophobes lors du dernier Rolling Loud de Miami.

Bon, il faut avouer quand même un truc : DaBaby n'est sans doute pas le plus intelligent des rappeurs mais qu'est-ce qu'il est fort ! Il a littéralement cramé la prod qu'a utilisé Gunna pour son hit "Pushin P".

S'il pouvait éviter les dingueries et se consacrer sur la musique, ce serait incroyable...