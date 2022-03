The Game aurait été le ghostwriter de 50 Cent...

C'est lui qui le dit en tout cas.

Entre 50 Cent et The Game, cela fait longtemps que la hache de guerre est déterrée. Et si le feu n'est pas vif, les braises brûle toujours. Peut-être pas assez pour le rappeur de Los Angeles qui lors d'une session Clubhouse avec Wack 100 (qui n'est autre que son propre manager) a balancé de l'essence sur le foyer pour que les flammes reprennent. Il a tout simplement affirmé qu'il a avait lui-même écrit une grosse partie du premier album de Fifty, "Get Rich Or Die Tryin" sorti en février 2003 et qui a fait du new-yorkais une superstar. En réalité, il répond à l'affirmation de 50 Cent qui avait déjà dit qu'il avait écrit une bonne partie du premier album de Game, "The Documentary" sorti en 2005

Evidemment, c'est le troll qu'est Wack 100 qui a mis le dossier sur la table en évoquant "une chose dont ils ne parlent jamais" avant de reprendre une partie du morceau "What Up Gangsta" de Fifty. Game n'a pas explicitement confirmé que c'est lui qui l'avait écrit mais il a continué à parler de son travail de ghostwriter pour plusieurs albums du G-Unit ou lorsqu'il était signé sur le label de Dr. Dre, Aftermath.