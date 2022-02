Kaaris tend la main à Booba

Bientôt la réconciliation ?

Kaaris a mis de côté le conflit qui l’oppose à Booba depuis des années. Mieux encore, l’artiste a interprété sur scène leur collaboration avec le morceau "Kalash".

K2A serait-il nostalgique d’une autre époque ? Depuis de nombreuses années, le rappeur sevranais et Kopp sont en beef et les choses ne se sont pas arrangées au fil du temps. La France se souvient encore de la célèbre bagarre à l’aéroport d’Orly ou encore de l'annulation de leur affrontement dans un octogone. Aujourd'hui, les deux artistes s’en tiennent aux réseaux sociaux et se clashent via Instagram ou Twitter. Du moins, c’est surtout Booba qui prend régulièrement Kaaris pour cible qu’il s’agisse de musique ou de sa vie privée.

Malgré cela, Kaaris, qui a récemment sorti l’album commun "SVR" avec Kalash Criminel, semble ne plus être dans la confrontation. Lors d’un showcase, l’interprète de "Tchalla" a interprété sur scène (sans couper la partie de son rival) le titre de Booba "Kalash", sorti en 2012. Un morceau sur lequel Riska été invité et qui a marqué le rap game. 10 ans plus tard, le tout nouveau papa a donc décidé de mettre de côté le conflit qui l’oppose au Duc, au nom de la musique certainement, mais pour le plus grand plaisir des amateurs d’une autre époque. Il y a quelques semaines, il disait d’ailleurs en interview : "La guerre, c’est jamais bon pour les affaires. Celui qui dit que c’est pour les affaires c’est un mytho". Avant d’ajouter : "Je n’ai d’animosité avec personne". Il n’est pas certain que Booba soit d’accord avec lui, mais la dernière action de Kaaris montre que la main est tendue…

Affaire à suivre.