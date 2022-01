Kaaris de nouveau papa !

Pour la seconde fois.

Kaaris a déclaré en interview qu’il était devenu papa une deuxième fois. Après une fille de bientôt 6 ans, il est maintenant père d’un petit garçon.

Le rappeur sevranais fait le tour des médias depuis quelques semaines. Avec son comparse Kalash Criminel, ils font la promotion de leur album commun "SVR" prévu pour le 28 janvier. Un opus très attendu, qui s’annonce déjà comme l’un des meilleurs albums de 2022 notamment grâce aux deux titres déjà dévoilés. Entre "Tchalla" et "Tu dois des sous", ils comptent retourner le rap game français dès le mois de janvier !

Qui dit nouvel album dit aussi promotion accrue. Entre le teasing sur les réseaux sociaux et l’enchaînement des interviews, Kaaris est sur tous les fronts, surtout à l’approche de la date de sortie officielle. Mieux encore, il semblerait qu’il n’y ait pas seulement son actualité musicale qui soit mouvementée ces derniers temps. En effet, seulement quelques jours avant l’arrivée de "SVR", K2A a donné une interview au média RapElite, toujours accompagné de Kalash Criminel. Dans cette dernière, il notamment annoncé la naissance de son deuxième enfant (il a déjà une fille de presque 6 ans), un garçon.

L’interview s’est faite sous forme d’entretien "+ ou -". Par exemple, "qui est le plus sevranais", "qui est le plus fort en kick" etc. Lorsqu’est venue la question, "Qui est le plus papa poule ?", Kaaris a répondu : "Moi je viens d’avoir un fils gros. Lui, il est relou de ouf, lui il pleure contrairement à sa sœur, sa sœur c’est le top". Il ajoute ensuite : "Les enfants c’est sacré, mais c’est pareil pour tout le monde. On aime nos enfants, mais pas les enfants des autres". Une bonne nouvelle pour le rappeur (malgré les pleurs), mais surtout une déclaration qui ne passe pas inaperçue puisque la naissance de ce deuxième enfant n’avait pas encore été communiqué par l’artiste. Entre ses projets musicaux et sa famille qui s’agrandit, tout semble aller pour le mieux pour l’artiste de 41 ans.

Félicitations au papa !