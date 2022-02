Pusha T est passé 'au-delà" de son beef avec Drake

L'ex-Clipse veut voir plus loin désormais.

Pusha T donne très peu d'interviews, mais à chaque fois, il ne verse pas dans la langue de bois. Alors quand on l'interroge sur son beef avec Drake, il n'esquive pas les questions et répond franchement. Mais alors que l'on pensait que les deux hommes étaient irréconciliables tant leur clash avait été loin, Pusha T ayant révélé que le Canadien avait un enfant caché dans son diss-track, "The Story of Adidon", il apparaît que le proche de Kanye West est totalement passé à autre chose comme il l'a dit à Complex.

"Je ne suis plus dans ça, je suis passé au-delà. Je ne regarde plus vers ça. Le passé est le passé."

En cela, il a suivi son compère Kanye West qui lui aussi mis fin à son beef avec Drizzy. Et sur ça aussi, le King Push a son avis.

"Ça fonctionne vraiment bien pour eux. Je l'avais dit à Ye que ça serait bon pour eux."

Il est aussi revenu sur "le geste" de Drake qui a légendé un de ses posts Instagram avec son fils avec une punchline de "Pusha T" tirée du titre "Cot Damn".

"Je pensais qu'il soutenait son fils en parlant français. Même si je ne mettrais pas mon fils dans ce genre d'énergie, c'est un fan des Clispe, donc c'est logique".

Alors évidemment les deux artistes ne partiront pas en vacances ensemble et on doute même qu'ils soient capables de partager une scène comme ont pu le faire Drake et Kanye West. Mais, avec la sortie de Pusha T et la punchline postée par Drake sur les réseaux sociaux ont quand même contribué à faire baisser la tension. Donc, a priori, on peut considérer que le clash est terminé. On espère qu'il ne reprendra pas.