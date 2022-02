Rohff prévient ses haters...

Il ne faut pas non plus aller trop loin...

En ce moment, Rohff est dans l'oeil du cyclone. Alors qu'il ne demande qu'à défendre son dernier album, "Grand Monsieur", il est attaqué de toutes parts. Evidemment, ça vient de Booba, ça c'est devenu classique, mais aussi du Community Manager de Winamax qui a cru drôle de se moquer de lui après la défaire des Comores lors de la Coupe d'Afrique des Nations, entraînant des réactions en chaîne... Le rappeur du 9.4. est resté droit dans ses bottes, mais attention, il ne compte tendre l'autre joue, il ne fait pas exagérer non plus... Alors, presque tranquillement, il a rappelé dans une story sur Instagram que malgré tout ce que l'on dit de lui, il est toujours là, debout et il fait toujours son métier avec passion. Comme au premier jour mais qu'il ne fallait pas pousser le bouchon trop loin. Et, ce message, il l'a posté sur un de nos articles. Il écrit :

"Faites les malins sur les réseaux. Profitez bien. On a l'air apaisé hein ? Mais le jour J, il faudra pas dire que je suis un barbare bande d'inconscient va !"

Dans cet article, nous écrivions :

On comprend l'idée que Twitter, c'est un peu la course au bon mot, à l'humour, au troll, à la provocation. Mais réfléchissez avant d'envoyer des balles perdues à n'importe qui, même si apparemment c'est la mode d'essayer d'attaquer Rohff sur les réseaux. Ces mêmes personnes qui disent que c'est de l'humour, mais continuent à viser les mêmes artistes tous les jours, seront les premiers à venir pleurer quand Housni s'énervera et leur rendra une petite visite dans la vraie vie... D'ailleurs, les internautes ont été nombreux à répondre à Winamax, de manière pas toujours très polie. Respectez-vous un peu plus les uns et les autres, si vous voulez avancer.

On vous laisse y réfléchir...