Young Thug n'a pas aimé qu'un passant l'appelle Future

Le regard en dit long...

Avec toutes les célébrités qui existent désormais, pas facile de se rappeler de tout le monde et de ne pas confondre. D'autant que dans le rap game, certaines coiffures, certains styles, ont tendance à se ressembler pas mal. On pense notamment à ASAP Rocky et Travis Scott, souvent confondus même par des gens qui ont déja vu des clips des deux artistes. En général, ces comparaisons déplaisent beaucoup à ceux qu'on n'a pas reconnu, surtout dans le rap US où l'égo et le fait de paraître une star à chaque instant est une vraie culture.

On a donc tous eu peur pour le mec qui, avec son portable à la main en train de filmer, à confondu Young Thug avec Future alors que le premier passait à côté de lui. Pire, il a essayé de lui chopper le bras alors que Thugger avait déjà commencé à lancer un regard d'avertissement. Au vu de l'attitude du rappeur, on se dit que le "fan"a de la chance d'avoir son téléphone en main sinon ça aurait très bien pu partir beaucoup plus loin, car l'artiste n'est en général pas le dernier quand il y a bagarre. On se demande surtout comment le type a pu confondre les deux, leurs cheveux n'étant pas de la même couleur...

Un évènement similaire est d'ailleurs arrivé il y a quelques jours, mais pas à Young Thug. Cette fois, c'est Jason Derulo qui avait mal supporté qu'on le confonde, une fois de plus, avec Usher. Sauf que Jason a littéralement pété les plombs et s'est jeté sur le fan (qui avait également insulté l'artiste). Morale de l'histoire : si vous n'êtes pas sûrs de savoir à qui vous parler, c'est peut-être mieux de ne pas demander d'autographe !