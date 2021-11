Pour Young Thug, Atlanta va continuer à dominer le rap

Pendant encore des années.

Aujourd'hui, il est difficile de ne pas admettre qu'Atlanta est une des villes qui comptent parmi les plus dominantes dans le hip-hop mondial. La culture est peut-être née à New York dans les années 1970, mais depuis le début du millénaire, elle a trouvé un foyer d'adoption à Atlanta et il n'y a aucune raison pour que ça change. De Kilo Ali et Arrested Development à Outkast et Goodie Mob ; Jermaine Dupri et Lil Jon à Ludacris, T.I., Jeezy et Gucci Mane ; Future, 2 Chainz et Waka Flocka Flame à Young Thug, Migos, 21 Savage et Lil Baby, ATL a permis de mettre en avant des générations apparemment infinies d'artistes et de producteurs qui ont remodelé le rap à leur image. Et pour Young Thug, interrogé sur son phénomène lors du Festival REVOLT 2021 qui se déroulait justement à Atlanta ce week-end, il n'y a aucune raison pour que ça change. Pour lui, la domination d'ATL devait se poursuivre encore quelques années.

"Je ne vois aucune ville prendre la place d'Atlanta parce qu'il y a régulièrement de nouveaux artistes qui émergent et nous devenons de plus en plus gros. Même les gros artistes pop du moment sont d'Atlanta. Nous allons continuer à grimper de plus en plus haut. Je ne vois pas une autre ville nous prendre la première place."