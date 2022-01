Pris pour Usher, Jason Derulo péte les plombs

Même ses gardes du corps n’ont pas réussi à la maîtriser.

Jason Derulo s’est retrouvé dans une bagarre qu’il a lui-même déclenché. Il a frappé deux hommes qui l’avaient insulté et appelé Usher.

L’artiste qui cartonne toujours autant sur TikTok a terni son image ses derniers jours après la diffusion d’une vidéo par le média américain TMZ. Sur cette dernière, on peut apercevoir le chanteur péter un câble et s’en prendre violemment à deux hommes. Alors qu’il était dans un Hôtel Casino à Las Vegas et qu’il s’apprêtait à quitter les lieux avec son équipe, deux hommes ont proféré des insultes et l’ont appelé Usher. Sur la vidéo on peut entendre : "Hey Usher ! Fuck you bitch !" c’est-à-dire "Hey Usher ! Va te faire f**tre sal*pe !". S’agissait-il d’une erreur ? Ou peut-être d’une provocation bien réfléchie ? Quoi qu’il en soit, cela n’a pas plus à Jason Derulo qui a immédiatement réagi.

Dans la séquence, le chanteur échappe à ses gardes du corps, traverse les cordons de sécurité et se jette sur l’un des individus pour le frapper, au milieu de la foule. Quelques secondes plus tard, au milieu du brouhaha et des cris tels que : "Pourquoi tu l’as giflé mec ?", ou encore "Touche pas mon gars", Jason Derulo a ensuite tabassé un second individu.

Malgré la présence de sa sécurité, Jason Derulo été incontrôlable et il aura fallu du temps pour le maîtriser. Il a finalement été menotté, expulsé de l’hôtel et évacué par la police. Selon TMZ, les deux hommes agressés et blessés au visage ne souhaiteraient pas porter plainte (pour l’instant). Lui qui chantait "Love not War" il y a un an, il nous prouve que les choses peuvent vite déraper !